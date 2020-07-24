Pancar anne yapar

Çocuk sahibi olamayan çiftlerin yardımına, 'tüp bebek tedavisi' koşuyor. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tıraş, diğer tedavi yöntemlerinden daha masraflı olan tüp bebek tedavisinde sağlıklı ve doğru beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Anne adaylarına şu besinleri tüketmelerini öneriyor:

PANCAR: Vücudun enerji kaynağı olan karbonhidrat, bebeğin rahme tutunmasını sağlar. Yulaf, arpa, buğday gibi tahılların, mercimek, nohut, muz, elma ve pancar zengin karbonhidrat kaynağıdır. SU: En temel, en sağlıklı besin kaynağıdır. Gebelikte bebeğin rahme tutunmasını kolaylaştırır.

ZEYTİNYAĞI: Tüp bebek tedavisinde Omega- 3 bakımından zengin avokado, zeytinyağı, kuruyemiş ve balık tüketilmesi önerilir.

DEREOTU: İncir, dut, balkabağı, dereotu, çilek, havuç ve yeşil yapraklı sebzeler tüp bebek tedavisini destekler.

CEVİZ: Fasulye, süt, kabak çekirdeği, ayçiçeği, ceviz, badem ve yumurta yemek, başarı şansını artırır.

ISPANAK: Kalsiyum, vücudun hormon dengesini sağlar. Ayçiçeği, badem, yumurta tüketilmelidir.