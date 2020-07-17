BAZI ORGANLARIN DURMASINA NEDEN OLABİLİR

BBC'de yer alan haberde, İngiltere Meteoroloji Ofisince yürütülen bir araştırmada gelecek yıllarda hissedilen sıcaklığın 32 derecenin üzerinde olduğu gün sayısının artacağına dair verilere ulaştıldığı belirtildi.



Haberde, ısı stresinin bayılma, mide bulantısı ve kramp gibi belirtilerinin olduğu vurgulanırken, bunların görmezden gelinmesinin vücuttaki bazı organların durmasına yol açabileceği kaydedildi.

"Isı stresi"nin aşırı sıcak bir ortamda vücudun ısısını sabit tutmak için gösterdiği çaba olarak tanımlandığı haberde, vücut ısısının olması gereken seviyenin üstünde seyretmesi durumunda kalp damar sisteminin yorularak kişilerde sıcak çarpması, sıcak bitkinliği, sıcak döküntüleri ve ısı kramplarına neden olabildiği ve bazı hayati organların durmasına yol açabildiği ifade edildi.