Bağırsakları koruyalım

Bağırsak mikrobiyotasının karaciğer sağlığıyla doğrudan ilişkisi bulunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Onur Yaprak, "Bağırsaktaki zararlı bakterilerin artışı karaciğer hastalıklarına yol açıyor" dedi. Prof. Dr. Yaprak, karaciğer sağlığı konusunda bağırsaklardaki gizli tehlikeye dikkat çekti: Tıpta ikinci beyin olarak tanımlanan ve otizmden parkinson'a kalp damardan, kanser ve obeziteye kadar pek çok hastalıkla ilişkisi kanıtlanan bağırsak mikrobiyatası, karaciğer sağlığını da doğrudan etkiliyor. O nedenle bağırsakları korumalıyız. Uzmanlar, egzersiz yapmanızı öneriyor. Ayrıca beslenme bozuklukları ve yetersiz su tüketiminin de bağırsak problemlerine davetiye çıkardığı yapılan araştırmalarla kanıtlandı.