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    • Sağlık
    • 07.07.2020 Gazete
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    kas larına çok iyi gelir

    İçeriğinin yüzde 90'ı su olan , sıcak yaz günlerinde sizin için ferahlatıcı lur. Bu yüksek su oranı amniyon sıvınızı düzenli seviyede tutar. Kalorisi çok yüksek olmamasına rağmen, besin değeri C vitamini, likopen ve karotenoid açısından oldukça zengindir.

    Kas ağrılarına çok iyi gelir
    İçeriğinin yüzde 90'ı su olan , sıcak yaz günlerinde sizin için ferahlatıcı lur. Bu yüksek su oranı amniyon sıvınızı düzenli seviyede tutar. Kalorisi çok yüksek olmamasına rağmen, besin değeri C vitamini, likopen ve karotenoid açısından oldukça zengindir. Bu sayede kanser, kalp hastalıklarından korumada kas ları ve sindirim sistemini düzeltmede yardımcı olur. Özellikle hamileliğin son üç aylık dönemdeki bacak ağrıları için iyi bir tercihtir. Aşırı tüketilmesi durumunda kan şekerinizi yükseltebilir, 3 küçük üçgen dilim aşılmamalı.
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