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    • Sağlık
    • 30.06.2020 Gazete
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    5 altın kuralla göbeği atın! İşte fazla lardan kurtulmanın yolu

    Tüm kronik hastalıkların temelinde, beslenme alışkanlıkları yatıyor. Fazla lar, kişinin yalnızca sosyal hayatını değil sağlığını da olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, ten kurtulmanın 5 altın kuralını açıklıyor...

    5 altın kuralla göbeği atın!

    Tüm kronik hastalıkların temelinde, beslenme alışkanlıkları yatıyor. Günümüzde tansiyondan kolesterole, den diyabete kadar pek çok hastalık sağlığı tehdit ediyor. Araştırmalar, yediden yetmişe herkeste ortaya çıkan fazla sorununun diyabet hastalığından kaynaklandığını gösteriyor. Uzmanlar, sağlıklı ve uzun bir ömür için düşük karbonhidratlı ve yüksek yağlı beslenmek gerektiğini belirtiyor. Uzun süreli, başarılı kilo kaybı için önemli önerilerde bulunan doktorlar, öncelikle şeker tüketiminin azaltılması gerektiğini vurguluyor. Ekmek, patates ve pirinç gibi karbonhidratlar çoğunlukla şeker içeriyor. Bu nedenle aşırı tüketiminde obezite riski de artıyor. İşte 5 önemli adım;

    KAHVALTINIZI YAPIN!
    1 EZMESİ:
    YULAF    , içeriğindeki lif sayesinde kan şekerini dengeler. Gün boyu tokluk sağlar.

    2 YUMURTA:
    Anne sütünden sonra en besleyici yiyecektir. Obeziteye karşı koruma sağlar. Kilo vermeyi kolaylaştırır.

    3 KAHVE:
    Yüksek kafein içeriği nedeniyle bazen sağlıksız olarak kabul edilir. Ancak sağlık dostudur. Kan şekerini dengeler.

    4 KEMİK SUYU:
    Geleneksel bir lezzet olan kemik suyuna, sebzeler, otlar ve baharatlar da eklenebilir. Sırrı, kaynama süresinde gizlidir. Mutlaka 48 saate kadar kaynatılıp tüketilmesi öneriliyor. Güçlü bir vitamin ve mineral kaynağıdır. Pişirme esnasında içerisinde sirke ve eklenebilir. İçerisinde kalsiyum, magnezyum ve fosfor bulunur.

    5 YEŞİL ÇAY:
    Uyarıcı ve yağ yakıcı etkiye sahiptir. Metabolizmayı hızlandırır.

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