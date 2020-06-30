Tüm kronik hastalıkların temelinde, beslenme alışkanlıkları yatıyor. Günümüzde tansiyondan kolesterole, obeziteden diyabete kadar pek çok hastalık sağlığı tehdit ediyor. Araştırmalar, yediden yetmişe herkeste ortaya çıkan fazla kilo sorununun diyabet hastalığından kaynaklandığını gösteriyor. Uzmanlar, sağlıklı ve uzun bir ömür için düşük karbonhidratlı ve yüksek yağlı beslenmek gerektiğini belirtiyor. Uzun süreli, başarılı kilo kaybı için önemli önerilerde bulunan doktorlar, öncelikle şeker tüketiminin azaltılması gerektiğini vurguluyor. Ekmek, patates ve pirinç gibi karbonhidratlar çoğunlukla şeker içeriyor. Bu nedenle aşırı tüketiminde obezite riski de artıyor. İşte 5 önemli adım;

KAHVALTINIZI YAPIN!

1 YULAF EZMESİ:

YULAF, içeriğindeki lif sayesinde kan şekerini dengeler. Gün boyu tokluk sağlar.

2 YUMURTA:

Anne sütünden sonra en besleyici yiyecektir. Obeziteye karşı koruma sağlar. Kilo vermeyi kolaylaştırır.

3 KAHVE:

Yüksek kafein içeriği nedeniyle kahve bazen sağlıksız olarak kabul edilir. Ancak sağlık dostudur. Kan şekerini dengeler.

4 KEMİK SUYU:

Geleneksel bir lezzet olan kemik suyuna, sebzeler, otlar ve baharatlar da eklenebilir. Sırrı, kaynama süresinde gizlidir. Mutlaka 48 saate kadar kaynatılıp tüketilmesi öneriliyor. Güçlü bir vitamin ve mineral kaynağıdır. Pişirme esnasında içerisinde sirke ve eklenebilir. İçerisinde kalsiyum, magnezyum ve fosfor bulunur.

5 YEŞİL ÇAY:

Uyarıcı ve yağ yakıcı etkiye sahiptir. Metabolizmayı hızlandırır.