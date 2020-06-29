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Şimdi hem çatlayana kadar yiyip hem de zayıflama zamanı! Bilim insanları da öneriyor

Fit bir vücuda sahip olmak herkesin hayalidir. Yemeğin dozunu kaçırdığımızda kilo alıyoruz ne yazık ki... Kilo aldırmayan yiyecekler nelerdir hepimiz merak ediyoruz. Kalorisiz besin yok ama düşük kalorili, yediğinizde içinizi daha ferah tutacak bazı yiyecekler var. Peki kilo aldırmayan besinler neler? İşte çatlayana kadar yeseniz bile size kilo aldırmayacak o besinler...

29.06.2020 17:24 - Son Güncelleme: 29.06.2020 17:29
Şimdi hem çatlayana kadar yiyip hem de zayıflama zamanı! Bilim insanları da öneriyor

Her gıdanın kalorisi ve besin ögesi miktarları farklı olduğu gibi; açlık, hormonlar ve kalori yakma üzerindeki etkileri de ayrıdır. Çünkü bileşenleri, vücutta farklı metabolik yollara dahil olarak farklı etkilere yol açar.

Yapılan bilimsel çalışmalarda kilo kaybına katkı sağlayacak besinler şu şekilde sıralanmaktadır:

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Şimdi hem çatlayana kadar yiyip hem de zayıflama zamanı! Bilim insanları da öneriyor

Baklagiller: Yüksek lif ve protein içeriği ile tokluk sürecini uzatan besinlerdir. Ayrıca dirençli nişasta olarak adlandırılan bir karbonhidrat türünü içerir. Bu sayede kilo kaybı açısından yararlı olabilir.

Şimdi hem çatlayana kadar yiyip hem de zayıflama zamanı! Bilim insanları da öneriyor

Mercimek, kuru fasulye, barbunya ve nohut, bu grup içerisinde yer almaktadır. Baklagillerin pişirilme sürecinde az miktarda yağ kullanılması önemlidir.

Şimdi hem çatlayana kadar yiyip hem de zayıflama zamanı! Bilim insanları da öneriyor

Peynir: Süt ürünleri, protein açısından zengin besinlerdir. Ayrıca içerdikleri kalsiyum minerali zayıflamayı destekler. Bu ürünlerden olan peynir; süt ve yoğurta göre çok daha az karbonhidrat ve kalori içerirken, daha fazla protein bulundurur.

Şimdi hem çatlayana kadar yiyip hem de zayıflama zamanı! Bilim insanları da öneriyor

Lor peyniri, çökelek gibi peynir türleri diğerlerine oranla daha az kalorili ve doyurucu oldukları için zayıflamaya yardımcı besinlerdendir.

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