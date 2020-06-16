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    • Sağlık
    • 17.06.2020 00:37
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    • 17.06.2020 00:37
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    Dünyada bir ilk: Video oyunu tedavide kullanılmak üzere reçeteyle satılabilecek

    Son dakika haberine göre, Gıda ve , dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan 8-12 yaş arası çocukların tedavisinde "EndeavorRX" adlı video oyunun reçeteli ilaç olarak kullanılabilmesine onay verdi

    Dünyada bir ilk: Reçeteyle satılabilecek

    Gıda ve (), dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların tedavisinde kullanılması amacıyla ilk kez bir video oyunun reçeteli olarak satılmasına izin verdi.

    FDA'dan yapılan açıklamada, Akili Interactive tarafından geliştirilen "EndeavorRx" isimli oyuna pazarlama izni verildiği bildirildi.

    REÇETELİ SATILMASINA İZİN VERİLDİ
    Söz konusu oyunun 600 çocuk üzerinde 7 yıl süren çalışmalar sonucu dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların tedavisinde kullanılabileceğinin belirtildiği açıklamada, 8-12 yaş arasındaki çocuklarda dikkat işlevini geliştirmek amacıyla EndeavorRX adlı oyunun reçeteli ilaç olarak satılmasına izin verildiği kaydedildi.

    Açıklamda, oyunun dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuyla ilişkili semptomları iyileştirmeyi amaçlayan ilk dijital terapi olmasının yanı sıra FDA tarafından pazarlama yetkisi verilen ilk oyun tabanlı tedavi olduğu aktarıldı.

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