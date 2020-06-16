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    • Ekonomi
    • 16.06.2020 16:59
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    • 16.06.2020 17:05
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    Son dakika: Bakan Albayrak: Ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz

    , "Sağlam ekonomik yapımız sayesinde tüm vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz." dedi.

    Ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz

    Sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulunan , "Sağlam ekonomik yapımız sayesinde tüm vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz. Her alanda kayıtsız şartsız milletinin yanında olan bir yönetim anlayışını daima gözeteceğiz." ifadelerini kullandı.

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