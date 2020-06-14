MHRS hastane portal tahlil sonucu sorgulama nasıl olur 2020 girişi?

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) sayesinde hem hastane randevusu almak hem de sonuçları öğrenmek çok kolay ve hızlı oluyor. MHRS hastane portal tahlil sonucu sorgulama ekranına nasıl ulaşacağını merak eden vatandaşlar arama motorları üzerinden bilgilere göz atıyor. Haberimizin içeriğinde MHRS hastane portal tahlil sonucu sorgulama nasıl olur? Sorusunun yanıtını bulabilirsiniz.

MHRS TAHLİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

MHRS TAHLİL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Merkezi Hekim Randevu Sistemi ile hastanelerde sıra saatlerce sıra bekleme sorunu hem hastalar hem de hasta yakınları için ortadan kalktı. İnternet üzerinden, istenilen hekimi seçerek randevu alınabilir ya da yaptırılan tahlillerin sonuçlarının çıkıp çıkmadığını kontrol edilebilecek.

Bu uygulamalardan faydalanmak için öncelikle www.hastanerandevu.gov.tr internet adresine giderek giriş yapmak gerekiyor. Eğer daha önce üyelik almadıysanız, yeni üyelik oluşturmalısınız.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde yeni üyelik almak için www.hastanerandevu.gov.tr internet adresine gidilerek, sağ tarafta yer alan "Randevu Al" butonuna bastıktan sonra yönlendirilen sayfa MHRS giriş ekranı. Giriş ekranında isterseniz e-devlet ile giriş yapabilir, isterseniz de "Yeni Üye" seçeneğine tıklayarak üyelik işleminizi yapabilirsiniz. Üye olurken sizde belirleyeceğiniz bir şifre ve T.C. kimlik numaranız ile işlemi tamamlayabilirsiniz. MHRS Tahlil Sonucu Sorgulama İşlemi Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde giriş yaptıktan sonra, hangi hastanede tahlil yaptırdıysanız o hastaneyi seçerek, hastanenin ilgili tahlil sonuçları sayfasında size verilmiş olan randevu sonuç bilgileriniz ile sisteme tekrar giriş yaparak tahlil sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

Burada bilinmesi gereken en önemli nokta ise tahlil sonuçları için sistem üzerinde her hastanenin farklı gösterme sisteminin bulunması. Yani bazı hastanelerde tahlil sonucunuzu görebilmek için doğum tarihi, barkot numarası gibi bilgiler istenebilir. Bu gibi durumlarda da hastaneyi arayarak MHRS tahlil sonuçlarınızı öğrenebilmeniz için gerekli olan bilgileri alabilirsiniz.