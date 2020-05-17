Pandemi sürecinde evde çalışanlar nelere dikkat etmeli? Postür bozukluğundan nasıl korunulur?



'EGZERSİZLE AĞRILARDAN KORUNABİLİRSİNİZ'

Postür bozukluklarından korunmanın sağlık açısından önemli olduğunu belirten Hanife Düzgün Çelik, "Postür bozukluklarından korunmak için uzun süre aynı pozisyonda kalınmamalı. Otururken bel desteklenmeli, eğer bilgisayar kullanılacaksa el bileğini destekleyen fare altlığı kullanılabilir. Ayak bileğini desteklemek için de küçük yükseltiler kullanılabilir. Yatarken boyun kavisinin desteklenmesi çok önemlidir. Yan ve sırt üstü yatışlarda da dizlerin bükülü olması önemli. Ayakta dururken baş dik olmalı, göğüs önde, karın içe çekili olmalı ve omuzlarda öne yuvarlanmamalı. Evde uzun süre aynı pozisyonda kalmayarak arada egzersizler yaparak da postür bozuklukları ve ağrılardan korunabilirsiniz. Tüm bu önlemleri aldığınız halde halen postür bozukluğunuzun olduğunu düşünüyorsanız ya da ağrılarınız oluşmaya başladıysa bir fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimine başvurmanız uygun olur" diye konuştu.