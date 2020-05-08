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    • Sağlık
    • 08.05.2020 23:53
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    • 08.05.2020 23:59
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    Prof. Dr. açıkladı: sivriten bulaşır mı?

    Prof. Dr. , merak edilen " sivriten bulaşır mı?" sorusuna yanıt verdi. Koronavirüsün ler ya da ev sinekleri ile bulaşmadığını belirten Kara, "Esas olarak konuşurken, öksürürken, hapşırırken ağız ve burnumuzdan çıkarttığımız küçük damlacıklar ile bulaşmakta" ifadelerini kullandı.



    Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüs salgınının sivrisinek aracılığıyla bulaşmayacağını açıkladı.

    Prof. Dr. Ateş Kara, tüm dünyayı etkisi altına alan ve 278 binin üzerinde insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını için sıkça sorulan "Sivrisinekten bulaşır mı?" sorusuna yanıt verdi.

    Ateş Kara, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "COVID-19 bugünkü bilgilerimize göre sivrisinekler veya ev sinekleri ile bulaşmıyor. Esas olarak konuşurken, öksürürken, hapşırırken ağız ve burnumuzdan çıkarttığımız küçük damlacıklar ile bulaşmakta. Ayrıca virüs ile kirlenmiş yüzeylere dokunulma sonrası ellerimiz ile bulaşabilir" ifadelerini kullandı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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