



GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK

Milliyet'in haberine göre "Mücadeleye bağışıklık sistemini güçlendirerek başla!" uyarısında bulunan bakanlık, bağışıklığı güçlendiren besinlerle ilgili şu bilgileri paylaştı:



"A ve C vitamini ve antioksidan zengini, havuç, brokoli, maydanoz gibi sebzelerin yanı sıra portakal, elma gibi meyvelerin tüketimi önemlidir. E vitamini de bağışıklık sisteminin güçlendirir. E vitamini yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller ve fındık, cevizde bulunur. D vitamini, güneş ışınlarıyla deri tarafından üretilen bir vitamindir ve besinlerde pek fazla bulunmaz. Havanın güneşli olduğu zamanlarda camlar açılıp güneş ışınlarından faydalanılarak 15-20 dak. güneşlenme yapılmalıdır. "