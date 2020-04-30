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    • 30.04.2020 15:21
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    : duyurdu: le mücadelede yeni komisyon

    haberine göre , e karşı yeni bir komisyon kurulduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde COVID-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu oluşturulmuştur. COVID-19 hastalığı ile ilgili olarak araştırmacılar tarafından başlatılması ve yürütülmesi planlanan, klinik araştırmalar dahil insanlar üzerinde yürütülecek tüm bilimsel çalışmalar ve retrospektif araştırmalar için etik kurul başvurusundan önce bu Komisyona bildirim yapılması gerekmektedir." denildi.

    Bakanlık duyurdu: Koronayla mücadelede yeni komisyon

    , e karşı yeni bir komisyon kurulduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde COVID-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu oluşturulmuştur. COVID-19 hastalığı ile ilgili olarak araştırmacılar tarafından başlatılması ve yürütülmesi planlanan, klinik araştırmalar dahil insanlar üzerinde yürütülecek tüm bilimsel çalışmalar ve retrospektif araştırmalar için etik kurul başvurusundan önce bu Komisyona bildirim yapılması gerekmektedir." denildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı duyurdu: Koronavirüsle mücadelede yeni komisyon
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