Coronavirüs ile mücadele ettiğimiz bugünlerde Ramazan ayı evde geçecek. Ancak evde de geleneksel Ramazan sofraları hazırlayabilir, sağlıklı bir şekilde oruç tutabiliriz. Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, Ramazan'da tüketilmesi gereken 5 "mucize besin"e ve "5 önemli beslenme taktiği"ne dikkat çekti. Ramazan'a özel çorba ve tatlı tarifi de veren Özdemir şu önerilerde bulundu:
ÇORBA: Yüksek sıvı kayıpları sebebiyle hem sıvı dengenizi düzenleyecek hem de düşük kalorisi sebebiyle kilo kontrolünüz açısından en önemli besin olacaktır.
ZEYTİN: Sizi en uzun süre tok tutacak yiyeceklerin en üst sıralarında olan zeytin hem sahur hem iftarınızın vazgeçilmesi olsun.
HURMA: Uzun açlık sonucu tatlı krizlerinizi bastıracağınız harika bir yiyecek olması yanı sıra yüksek lif içeriği sebebiyle mide bağırsak sisteminizde de düzenleyici etkisi olacaktır.
YUMURTA: Kas kaybetmemeniz için günlük yeterli protein almanız gerekir. Yumurta protein içeriği bakımından en yüksek besindir. Bu yüzden sahurlarınızda eksik etmeyin.
ZERDEÇAL : Özellikle yemek sonrası oluşan hazımsızlık ve rahat bir sindirim sistemi için muhakkak yemeklerinizin ve salatalarınızın üzerine zerdeçal ekleyin.