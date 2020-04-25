



Coronavirüs ile mücadele ettiğimiz bugünlerde Ramazan ayı evde geçecek. Ancak evde de geleneksel Ramazan sofraları hazırlayabilir, sağlıklı bir şekilde oruç tutabiliriz. Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, Ramazan'da tüketilmesi gereken 5 "mucize besin"e ve "5 önemli beslenme taktiği"ne dikkat çekti. Ramazan'a özel çorba ve tatlı tarifi de veren Özdemir şu önerilerde bulundu: