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    • Sağlık
    • 23.04.2020 14:42
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    • 23.04.2020 14:48
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    ayı boyunca nasıl beslenmeliyiz? Prof. Dr. A Haber canlı yayınında açıkladı

    virüse karşı 'da neler tüketmeliyiz? Bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendiririz? Sahurda hangi besinlerden uzak durmalıyız? Biyoteknoloji ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. , "Ramazan ayında bir de ile mücadele ediyoruz. Araştırmalara göre bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Oruç bugünler için büyük fırsat. Hem de vücudunuzu arındırır. Ramazan'da beslenirken ağır tatlılardan uzak durunuz. Sahurda ve iftarda çok fazla tuzlu tüketmeyin. Sahurda pirinç pilavından uzak durun. Koronavirüse karşı lavanta yağı, adaçayı yağı, kekik çayı yağı bunları sıcak suya damlatabilirsiniz bu ortamda hemen buharlaşır ve antibakteriyeldir. Ya da çaylarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı. İşte Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun açıklamalarının devamı...

    Haberler Sağlık Ramazan ayı boyunca nasıl beslenmeliyiz? Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu A Haber canlı yayınında açıkladı
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