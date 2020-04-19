Gaziantep'te Covid-19 bulaşan 28 yaşındaki Dr. Berk Gül, taburcu oldu. Hastalık sürecinde hiç ateşinin çıkmadığı söyleyen genç doktor, "Diğer belirtiler vardı. Yaşım genç olduğu için belirtilerim çok hafif çıktı. Karantina sürecini tamamlamayıp görevime başlayacağım. Virüs bulaştıktan sonra eşim, annem ve ailenin diğer fertleriyle temasım oldu. Ancak onlarla sadece bir gün görüştüğüm için onlarda bir şey çıkmadı. Hastalığı tam olarak atlatıp görev başlayınca plazma bağışı için de gönüllü olacağım" dedi.