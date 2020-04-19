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    • Sağlık
    • 19.04.2020 Gazete
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    Doktor , Coronavirüs’ü yenerek sağlığına kavuştu

    'te Covid-19 bulaşan 28 yaşındaki Dr. , taburcu oldu. Hastalık sürecinde hiç ateşinin çıkmadığı söyleyen genç doktor, "Diğer belirtiler vardı. genç olduğu için belirtilerim çok hafif çıktı. Karantina sürecini tamamlamayıp görevime başlayacağım. Virüs bulaştıktan sonra eşim, annem ve ailenin diğer fertleriyle temasım oldu. Ancak onlarla sadece bir gün görüştüğüm için onlarda bir şey çıkmadı. Hastalığı tam olarak atlatıp görev başlayınca plazma bağışı için de gönüllü olacağım" dedi.

    Cowin-19
    Gaziantep'te Covid-19 bulaşan 28 yaşındaki Dr. , taburcu oldu. Hastalık sürecinde hiç ateşinin çıkmadığı söyleyen genç doktor, "Diğer belirtiler vardı. genç olduğu için belirtilerim çok hafif çıktı. Karantina sürecini tamamlamayıp görevime başlayacağım. Virüs bulaştıktan sonra eşim, annem ve ailenin diğer fertleriyle temasım oldu. Ancak onlarla sadece bir gün görüştüğüm için onlarda bir şey çıkmadı. Hastalığı tam olarak atlatıp görev başlayınca plazma bağışı için de gönüllü olacağım" dedi.


    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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