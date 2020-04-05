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Türk bilim adamı Prof. Dr. Kovid-19'u izole etmeyi başardı!

Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı ve Direktörü Prof. Dr. , Çin'in Wuhan kentinden ortaya çıkarak dünyayı tehdit eden koronavirüse karşı (Covid-19) serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünün izolasyonunu başardıklarını açıkladı.

  • Sağlık
  • 05.04.2020 20:33
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  • Son Güncelleme: 05.04.2020 20:33
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Kovid-19'u izole etmeyi başardı!
Kovid-19 dünyanın dört bir yanını etkilemeye devam ederken bilim insanları tarafından virüse karşı çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu konuda bir güzel haber de 'dan geldi. Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı ve Ankara Üniversitesi Direktörü Prof. Dr. , koronavirüse karşı (Covid-19) serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünün izolasyonunu başardıklarını açıkladı.


Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nden Prof. Dr. Aykut Özkul için tebrik ve teşekkür mesajı paylaşıldı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi, "Son derece önemli ve sevindirici çalışmasından dolayı Sayın Hocamızı ve ekibini kutluyor, teşekkür ediyor, bundan sonraki süreçte başarılar diliyoruz" açıklamasında bulundu.



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