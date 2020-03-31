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Başkanı Ceyhan virüse karşı uyardı: Önümüzdeki 5- 6 gün çok önemli

Başkanı Prof. Dr. , salgınla ilgili önemli bilgiler verdi: Önümüzdeki 5- 6 günlük sürede tedbirlere yeteri kadar uymazsak o sürenin sonunda artık çok uğraşsak da bu durumu kontrol altına almamız çok zorlaşabilir.

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Aşı bulunacak diye garanti yok

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, salgınla ilgili önemli bilgiler verdi: Önümüzdeki 5- 6 günlük sürede tedbirlere yeteri kadar uymazsak o sürenin sonunda artık çok uğraşsak da bu durumu kontrol altına almamız çok zorlaşabilir. O yüzden ilk olarak bu vaka artış hızını yavaşlatmak zorundayız. Aksi takdirde hem çok kayıp verebiliriz hem de sağlık sistemine çok ciddi bir yük biner ve sistem bunu taşıyamayabilir. 'Aşı kesinlikle bulunacak' diye bir garanti yok; çünkü bulunamayabilir, bulunsa bile 1 sene önceden insanlara uygulanması ve bütün ülkelerde birden uygulanması mümkün değil...

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