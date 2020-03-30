



Dünyanın dört bir yanında ülkeler, koronavirüse karşı aşı ve ilaç bulmak için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Uzmanlar, salgına yönelik muhtemel bir tedavi yönteminin bulunmasının 12-18 ay sürebileceğini belirtse de bu zaman aralığının aşağı çekilmesi hedefleniyor.