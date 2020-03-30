Dünyanın dört bir yanında ülkeler, koronavirüse karşı aşı ve ilaç bulmak için yoğun bir çaba sarf ediyor.
Uzmanlar, salgına yönelik muhtemel bir tedavi yönteminin bulunmasının 12-18 ay sürebileceğini belirtse de bu zaman aralığının aşağı çekilmesi hedefleniyor.
7 ÜLKEDE BAŞLADI
Bu kapsamda Fransa merkezli ilaç ve aşı üreticisi Sanofi ve ABD'li biyoteknoloji şirketi Regeneron, Kevzara isimli ilacın denemelerine İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Kanada ve Rusya'da başladı. Denemeler, ABD'de geçtiğimiz hafta başlamıştı.
300 AĞIR KORONA HASTASI
Söz konusu ilaç, yaklaşık 300 hasta üzerinde uygulanacak. Deneme sürecine katılacak kişiler, özellikle koronavirüsten dolayı çok ağır ve durumu kritik hastalardan seçildi.
OSLO'DA DENEYSEL TEDAVİ
Norveç'te koronavirüse yakalanan hastalara, ilk deneysel tedavi uygulanmaya başladı.
Oslo Üniversitesi Hastanesi'nde yürütülen testlerde, üç ilaç tedavisi uygulanacak. Bunlar arasında sıtma (malaria) ve ebola ilaçları da var. Test edilecek ilk ilaç başlangıçta sıtmayı tedavi etmek için üretilen Plaquenil, daha sonra Ebola ilacı olacak.
"İLACIN ETKİSİNİ GÖRECEĞİZ"
Norveç Araştırma Konseyi'nin İcra Kurulu Başkanı John-Arne Rottingen, "Sıtma ilacı iltihabı azaltıyor ve olası bir etki mekanizması olabilecek parazite karşı çalışıyor. Ancak, bu virüse ve diğerlerine karşı çalışmak üzere geliştirilen Ebola ilacının koronavirüse karşı etkili olup olmayacağını henüz bilmiyoruz." dedi.
"TEYİT EDİLİR EDİLMEZ..."
Rottingen, araştırmaların, ilaçlardan birinin etkili olup olmadığına dair kesin bilgi bulunana kadar devma edeceğini söyledi. Oslo Üniversitesi Hastanesi'nden Başhekim Anne-Ma Dyrhol Riise, "Hastanelerden veya ülkelerden herhangi biri, bu ilaçlardan birinin etkili olduğunu teyit eder etmez, çalışmayı durduracağız ve o ilacı herkese önereceğiz." diye konuştu.
"BELKİ 2-3 AY İÇİNDE..."
Araştırmaların ne kadar süreceğini bilmediklerini belirten Rottingen ise, "Belki 2-3 ay içinde verilerden ilk sonuçları alabiliriz, ancak bu etkiye bağlı." ifadelerini kullandı.
KORONA HASTALARININ KANI KULLANILABİLİR
Diğer taraftan, İngiltere'de koronavirüsten kurtulan kişilerin kanının, enfeksiyona karşı kullanılması gündemde. Ülkede hastalara, ailelerine ve bu hastalarla ilgilenen Ulusal Sağlık Servisi personeline, virüsün yayılmasını önlemek ve sağlık hizmeti üzerindeki baskıyı azaltmak için deneysel antikor tedavisi önerilecek.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 34 bin 848'e, virüs bulaşan hasta sayısı ise yarım milyonu geçerek, 723 bin 328'e yükselirken; 151 bin 991 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre, son 24 saatte 3 bin 157 kişi yaşamını yitirirken; 58 bin 404 kişide daha koronavirüs tespit edildi.
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