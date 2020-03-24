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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüse karşı "aşı" açıklaması

Son dakika haberi... , "Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü, bilim dünyamızın Kovid-19'a karşı aşı geliştirmesi i harekete geçti. Umut verici her bilimsel çabayı destekleyeceğiz. fon oluşturmaya hazır" dedi.

  • Güncel
  • 24.03.2020 17:14
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  • Son Güncelleme: 24.03.2020 17:34
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Bakan Koca'dan aşı müjdesi

, Sağlık Bakanlığı Aşı Enstitüsünün yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştirilmesi i harekete geçtiğini bildirdi.

Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü, bilim dünyamızın Kovid-19'a karşı aşı geliştirmesi için harekete geçti. Umut verici her bilimsel çabayı destekleyeceğiz. Maliye Bakanlığımız fon oluşturmaya hazır." ifadesini kullandı.

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