Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüse karşı "aşı" açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Aşı Enstitüsünün yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştirilmesi için harekete geçtiğini bildirdi.

Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü, bilim dünyamızın Kovid-19'a karşı aşı geliştirmesi için harekete geçti. Umut verici her bilimsel çabayı destekleyeceğiz. Maliye Bakanlığımız fon oluşturmaya hazır." ifadesini kullandı.