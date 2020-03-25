Covıd-19 tat ve koku duyusuna etki eder mi? Hastalarda görülen koku ve tat kaybı diğer belirtilere eşlik edebiliyor ya da tek başına bir virüs belirtisi olabiliyor.
Koku ve tat kaybı
Covıd-19 tat ve koku duyusuna etki eder mi? Hastalarda görülen koku ve tat kaybı diğer belirtilere eşlik edebiliyor ya da tek başına bir virüs belirtisi olabiliyor.
- Sağlık
- 25.03.2020
- Gazete
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