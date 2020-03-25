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Doktorlar bile şaşırdı kaldı! Genç adamın kafasındaki şişlikten öyle şeyler çıktı ki görenler şoke oldu

Kafanızda büyük bir şişlik oluşsa ne yapardınız? Muhtemelen başınızı bir yere çarptığınızı ve şiştiğini düşünüp, derhal bir doktora görünürdünüz... Kafasında şişlik çıkan ve başı ağrıyan genç adam da bunu yaptı. Ama sonu beklenilenden biraz farklı oldu. Genç adamın kafasındaki şişliğin içinden çıkanlar doktorları bile şaşırttı. İşte herkesi hayrete düşüren, sosyal medyada tıklanma rekoru kıran o anlar...

25.03.2020 00:26 - Son Güncelleme: 25.03.2020 00:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





