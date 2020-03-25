Bu sayılara dikkat! İşte coronavirüsten (Kovid-19) korunmanın en etkili yolları

Coronavırüs'e karşı korunma yöntemlerini uygulamak yaşamsal öneme sahip.
Acıbadem Adana Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gamze Uçar Coronavirüs'ten korunmanın etkili yollarını sayılarla anlattı:
Ellerinizi 20 saniye ovarak yıkayın. Su ve sabunun olmadığı durumlarda ise alkol bazlı el antiseptiklerinden faydalanın.
İnsanlarla iletişim kurarken en az 3-4 adım (1.5 metre) mesafe uzakta durmayı alışkanlık haline getirmeliyiz.
Virüsler kapalı ortamlarda daha hızlı yayıldığı için bulunduğunuz ortamı her saat başı 10-15 dakika boyunca havalandırın.
Coronavirüs kıyafetlerimiz üzerinde de birkaç saat canlı olarak kalabiliyor. Eve geldiğinizde kıyafetlerinizi hemen değiştirin ve 60-90 derece gibi yüksek ısıda deterjanla yıkayın.
Bağışıklık sistemimizi güçlü kılmak için her gün 3-5 porsiyon sebze-meyvenin yanı sıra; D vitamini içeren süt, yoğurt ve peynir gibi besinleri ve baklagilleri yine düzenli olarak tüketmeniz çok önemli.
Günde en az 2 litre ve sık sık su içmeyi ihmal etmeyin.
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