Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Ateş Kara, Coronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından sporcu sağlığı üzerine önemli bir açıklama yaptı.



Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Ateş Kara

Covid-19 konusunda sporcular özelinde dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Kara, "Ligler ertelendi ama antrenmanlar hep birlikte aynı ortamda devam edecekse olmaz. Sosyal mesafe önemli. Oyuncular arasında en az 1 metre mesafe olmalı, herkesin duşu da ayrı olmalı" dedi.