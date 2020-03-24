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Üyesi 'dan sporcular için coronavirüs (Kovid-19) uyarısı

Üyesi Profesör Doktor , Coronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından sporcu sağlığı üzerine önemli bir açıklama yaptı.

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Bir takım uyarı!

Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor , Coronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından sporcu sağlığı üzerine önemli bir açıklama yaptı.


Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Ateş Kara

Covid-19 konusunda sporcular özelinde dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Kara, "Ligler ertelendi ama antrenmanlar hep birlikte aynı ortamda devam edecekse olmaz. Sosyal mesafe önemli. Oyuncular arasında en az 1 metre mesafe olmalı, herkesin duşu da ayrı olmalı" dedi.

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