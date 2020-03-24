Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Ateş Kara, Coronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından sporcu sağlığı üzerine önemli bir açıklama yaptı.
Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Ateş Kara
Covid-19 konusunda sporcular özelinde dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Kara, "Ligler ertelendi ama antrenmanlar hep birlikte aynı ortamda devam edecekse olmaz. Sosyal mesafe önemli. Oyuncular arasında en az 1 metre mesafe olmalı, herkesin duşu da ayrı olmalı" dedi.
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