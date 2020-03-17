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Son dakika: DSÖ personeli 2 kişide virüs testi pozitif çıktı

yaptığı son dakika açıklamasında 2 personelinin virüs test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

  • Sağlık
  • 17.03.2020 13:12
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  • Son Güncelleme: 17.03.2020 14:13
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DSÖ personeli 2 kişide koronavirüs

DSÖ sözcüsü Christian Lindmeier gazetecilere verdiği demeçte, ofisten ayrılan bir personelde virüs semptomları görüldüğünü, yapılan testlerin de pozitif sonuç gösterdiğini söyledi.

Lindmeier örgütte onaylanmış toplam 2 vakanın olduğunu açıkladı.

Dünya genelinde ten etkilenenlerin sayısı 80 bini aştı. Ölü sayısı 7 bini geçti.

İyileşerek taburcu olanların sayısı ise 80 bine yaklaştı.

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