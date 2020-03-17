DSÖ sözcüsü Christian Lindmeier gazetecilere verdiği demeçte, ofisten ayrılan bir personelde koronavirüs semptomları görüldüğünü, yapılan testlerin de pozitif sonuç gösterdiğini söyledi.
Lindmeier örgütte onaylanmış toplam 2 vakanın olduğunu açıkladı.
Dünya genelinde koronavirüsten etkilenenlerin sayısı 80 bini aştı. Ölü sayısı 7 bini geçti.
İyileşerek taburcu olanların sayısı ise 80 bine yaklaştı.
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