DSÖ sözcüsü Christian Lindmeier gazetecilere verdiği demeçte, ofisten ayrılan bir personelde koronavirüs semptomları görüldüğünü, yapılan testlerin de pozitif sonuç gösterdiğini söyledi.

Lindmeier örgütte onaylanmış toplam 2 vakanın olduğunu açıkladı.

Dünya genelinde koronavirüsten etkilenenlerin sayısı 80 bini aştı. Ölü sayısı 7 bini geçti.

İyileşerek taburcu olanların sayısı ise 80 bine yaklaştı.