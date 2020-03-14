Probiyotik deposu ayran, sindirim şikayetlerini azaltıyor. Bağırsakları koruyor. Tok tutarak kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Kanserli hücreleri küçültüyor. Kemik sağlığını destekliyor. Mide asit seviyesini destekliyor. Gastrit ve reflüye karşı koruyor
Reflünün ilacı ayran
Probiyotik deposu ayran, sindirim şikayetlerini azaltıyor. Bağırsakları koruyor. Tok tutarak kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Kanserli hücreleri küçültüyor. Kemik sağlığını destekliyor. Mide asit seviyesini destekliyor. Gastrit ve reflüye karşı koruyor
- Sağlık
- 14.03.2020
- Gazete
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