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Reflünün ilacı

deposu , sindirim şikayetlerini azaltıyor. Bağırsakları koruyor. Tok tutarak kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Kanserli hücreleri küçültüyor. Kemik sağlığını destekliyor. asit seviyesini destekliyor. ve reflüye karşı koruyor

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Reflünün ilacı ayran
Probiyotik deposu , sindirim şikayetlerini azaltıyor. Bağırsakları koruyor. Tok tutarak kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Kanserli hücreleri küçültüyor. Kemik sağlığını destekliyor. asit seviyesini destekliyor. ve reflüye karşı koruyor

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