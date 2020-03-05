Limon kan yapar

C vitamini deposu limon, kemik sağlığını destekler. Kansızlığa iyi gelir. Böbrek taşı riskini azaltır. Hazmı kolaylaştırır. Kalp krizine karşı korur. Bağışıklığı güçlendirir. C vitamini deposu limon, kemik sağlığını destekler. Kansızlığa iyi gelir. Böbrek taşı riskini azaltır. Hazmı kolaylaştırır. Kalp krizine karşı korur. Bağışıklığı güçlendirir.
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