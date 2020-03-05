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C vitamini deposu , kemik sağlığını destekler. Kansızlığa iyi gelir. taşı riskini azaltır. Hazmı kolaylaştırır. krizine karşı korur. Bağışıklığı güçlendirir.

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Limon kan yapar
C vitamini deposu , kemik sağlığını destekler. Kansızlığa iyi gelir. taşı riskini azaltır. Hazmı kolaylaştırır. krizine karşı korur. Bağışıklığı güçlendirir.

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