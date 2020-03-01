Diyabete çare fındık

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Beyin sağlığını koruyan , Alzheimer riskini azaltır. Günde bir avuç yendiğinde kemikleri güçlendirir. Kalp sağlığını korur. Kanserle savaşır. riskini azaltır.

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Beyin sağlığını koruyan , Alzheimer riskini azaltır. Günde bir avuç yendiğinde kemikleri güçlendirir. Kalp sağlığını korur. Kanserle savaşır. riskini azaltır.

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