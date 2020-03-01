Diyabete çare fındık

Beyin sağlığını koruyan fındık, Alzheimer riskini azaltır. Günde bir avuç yendiğinde kemikleri güçlendirir. Kalp sağlığını korur. Kanserle savaşır. Diyabet riskini azaltır. Beyin sağlığını koruyan fındık, Alzheimer riskini azaltır. Günde bir avuç yendiğinde kemikleri güçlendirir. Kalp sağlığını korur. Kanserle savaşır. Diyabet riskini azaltır.
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