Böbreklere lavanta

Hoş kokusuyla lavanta, depresyona iyi gelir. Uyku problemlerini bitirir. Solunum yolu enfeksiyonlarına ilaç etkisi gösterir. Kas ağrılarını dindirir. Böbrek taşı riskini azaltır. Hoş kokusuyla lavanta, depresyona iyi gelir. Uyku problemlerini bitirir. Solunum yolu enfeksiyonlarına ilaç etkisi gösterir. Kas ağrılarını dindirir. Böbrek taşı riskini azaltır.
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