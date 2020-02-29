Böbreklere lavanta

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Hoş kokusuyla , depresyona iyi gelir. Uyku problemlerini bitirir. Solunum yolu enfeksiyonlarına ilaç etkisi gösterir. Kas ağrılarını dindirir. taşı riskini azaltır.

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Hoş kokusuyla , depresyona iyi gelir. Uyku problemlerini bitirir. Solunum yolu enfeksiyonlarına ilaç etkisi gösterir. Kas ağrılarını dindirir. taşı riskini azaltır.

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