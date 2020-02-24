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Mis gibi sağlık

Güzel kokusuyla gönülleri çalan , hastalıklara savaş açıyor. Sindirim sistemini düzenleyen bu bitki, hazımsızlığı iyileştiriyor. Anti-stres etkisi sayesinde, depresyon ve uykusuzluk durumlarına olumlu etki gösteriyor.

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Mis gibi sağlık
Güzel kokusuyla gönülleri çalan fesleğen, hastalıklara savaş açıyor. Sindirim sistemini düzenleyen bu bitki, hazımsızlığı iyileştiriyor. Anti-stres etkisi sayesinde, depresyon ve uykusuzluk durumlarına olumlu etki gösteriyor. şikayetlerini azaltıyor. Astım, öksürük ve soğuk algınlığına karşı koruyor. Akciğer kanserinden koruyor. Kemikleri güçlendiriyor.

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