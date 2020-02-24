Güzel kokusuyla gönülleri çalan fesleğen, hastalıklara savaş açıyor. Sindirim sistemini düzenleyen bu bitki, hazımsızlığı iyileştiriyor. Anti-stres etkisi sayesinde, depresyon ve uykusuzluk durumlarına olumlu etki gösteriyor. Migren şikayetlerini azaltıyor. Astım, öksürük ve soğuk algınlığına karşı koruyor. Akciğer kanserinden koruyor. Kemikleri güçlendiriyor.
Mis gibi sağlık
Güzel kokusuyla gönülleri çalan fesleğen, hastalıklara savaş açıyor. Sindirim sistemini düzenleyen bu bitki, hazımsızlığı iyileştiriyor. Anti-stres etkisi sayesinde, depresyon ve uykusuzluk durumlarına olumlu etki gösteriyor.
- Sağlık
- 24.02.2020
- Gazete
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