Çok oturmak öldürüyor

Bilimsel araştırmalar, hareketsizliğin zararını gözler önüne seriyor. ABD'deki araştırmaya göre uzun süre hareketsiz şekilde oturmak kalp hastalıklarına ve diyabete yol açıyor. Bilimsel araştırmalar, hareketsizliğin zararını gözler önüne seriyor. ABD'deki araştırmaya göre uzun süre hareketsiz şekilde oturmak kalp hastalıklarına ve diyabete yol açıyor.
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