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Çok oturmak öldürüyor

Bilimsel araştırmalar, hareketsizliğin zararını gözler önüne seriyor. 'deki araştırmaya göre uzun süre hareketsiz şekilde oturmak kalp hastalıklarına ve diyabete yol açıyor.

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Çok oturmak öldürüyor
Bilimsel araştırmalar, hareketsizliğin zararını gözler önüne seriyor. 'deki araştırmaya göre uzun süre hareketsiz şekilde oturmak kalp hastalıklarına ve diyabete yol açıyor.

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