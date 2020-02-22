Aklın yolu kahvaltı

Türk kahvaltısı iştah kabartıyor. Diyetisyen Salih Gürel, kahvaltının bilişsel performansı artırdığını ve enerji verdiğini belirtiyor. Yeterli ve dengeli kahvaltıda yenilmesi gerekenleri sıralıyor:

Protein içeriği yüksek olan süt, yumurta, peynir tüketilmeli.

Domatesi, maydanoz, taze biber doygunluğu artırır.

Süt enerji verir.

Kahvaltıda peynir, zeytin, yumurta, reçel, bal, pekmez ürünleri tüketilmelidir.