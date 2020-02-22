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Türk sı iştah kabartıyor. , kahvaltının bilişsel performansı artırdığını ve verdiğini belirtiyor. Yeterli ve dengeli kahvaltıda yenilmesi gerekenleri sıralıyor...

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Aklın yolu kahvaltı

Türk sı iştah kabartıyor. , kahvaltının bilişsel performansı artırdığını ve verdiğini belirtiyor. Yeterli ve dengeli kahvaltıda yenilmesi gerekenleri sıralıyor:
Protein içeriği yüksek olan süt, yumurta, peynir tüketilmeli.
Domatesi, maydanoz, taze biber doygunluğu artırır.
Süt enerji verir.
Kahvaltıda peynir, zeytin, yumurta, reçel, bal, pekmez ürünleri tüketilmelidir.

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