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Son dakika: Koca, Sağlık Bakanı Nemeki ile telefonda görüştü

Son dakika haberine göre Sağlık , Sağlık ile telefonda görüştü. Görüşmede, iki ülke arasında Kovid-19 ile ilgili alınması gereken tedbirlerin acilen hayata geçirilmesi kararlaştırıldı

  • Sağlık
  • 21.02.2020 16:08
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  • Son Güncelleme: 21.02.2020 16:08
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Bakan Koca'dan koronavirüs görüşmesi

Sağlık , Sağlık ile İran'da yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, "İran Sağlık Bakanı Sayın Said Nemeki ile ülkelerinde yaşanan Kovid-19 vakasıyla ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdik. İki ülke arasında alınması gereken tedbirleri acilen hayata geçireceğimizi karşılıklı olarak teyit ettik. Komşumuzun bu hadiseye karşı her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.

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