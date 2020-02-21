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'da vakası 13'e yükseldi

Son dakika haberleri... 'de ortaya çıkan ve her geçen gün hızla yayılan 'a da sıçradı. İran Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs vakası sayısının 13'e yükseldiğini duyurdu.

  • Güncel
  • 21.02.2020 13:36
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  • Son Güncelleme: 21.02.2020 13:42
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İran'da Koronavirüs vakası 13'e yükseldi

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, ülkede vakası sayısının 13'e yükseldiğini duyurdu. Ülkede ölümcül virüsten ölenlerin sayısı ise 4'e yükseldi.

Ayrıntılar geliyor!

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