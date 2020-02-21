İran'da Koronavirüs vakası 13'e yükseldi

Son dakika haberleri... İran Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs vakası sayısının 13'e yükseldiğini duyurdu. Ülkede ölümcül virüsten ölenlerin sayısı ise 4'e yükseldi.
Ayrıntılar geliyor!
Son dakika haberleri... İran Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs vakası sayısının 13'e yükseldiğini duyurdu. Ülkede ölümcül virüsten ölenlerin sayısı ise 4'e yükseldi.
Ayrıntılar geliyor!
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