Yazın harareti alan kışın ise içimizi ısıtan siyah çay, sağlığı da korumaya yardımcı oluyor. Bilim adamlarının yaptığı araştırmaya göre siyah çay, beyin hücrelerini güçlendiriyor. Yaşa bağlı beyinde oluşan fonksiyon kayıplarını azaltıyor. Tip-2 diyabetle mücadele eden siyah çay, kan şekerini dengeliyor. Stresi azaltıyor ve sakinleştiriyor.