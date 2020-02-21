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ya bir bardak çay! Beyni güçlendiriyor...

Yazın harareti alan kışın ise içimizi ısıtan , sağlığı da korumaya yardımcı oluyor. Bilim adamlarının yaptığı araştırmaya göre siyah çay, hücrelerini güçlendiriyor.

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Hafızaya bir bardak çay

Yazın harareti alan kışın ise içimizi ısıtan , sağlığı da korumaya yardımcı oluyor. Bilim adamlarının yaptığı araştırmaya göre siyah çay, hücrelerini güçlendiriyor. Yaşa bağlı beyinde oluşan fonksiyon kayıplarını azaltıyor. Tip-2 diyabetle mücadele eden siyah çay, kan şekerini dengeliyor. Stresi azaltıyor ve sakinleştiriyor.

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