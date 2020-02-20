Çağın vebası diyabet, hayatı tehdit ediyor. Şeker hastalığının bu kadar yaygınlaşmasında, değişen beslenme alışkanlıkları etkili oluyor. Dahiliye Uzmanı Dr. Taner Kaya, hareketsiz yaşam ve rafine şeker içeren paketli gıdaların diyabete yol açtığının altını çiziyor. "Kontrol altına alınamayan şeker hastalığı göz, kalp ve böbreklerimizi etkileyip, kalp damar hastalıkları nedeniyle ölüme sebep olabilir" uyarısında bulunuyor.