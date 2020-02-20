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Paket paket ! O ürünler tehlike saçıyor

Çağın vebası , hayatı tehdit ediyor. hastalığının bu kadar yaygınlaşmasında, değişen beslenme alışkanlıkları etkili oluyor. Dahiliye Uzmanı Dr. Taner Kaya, hareketsiz yaşam ve rafine şeker içeren ın diyabete yol açtığının altını çiziyor.

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Paket paket diyabet

Çağın vebası , hayatı tehdit ediyor. hastalığının bu kadar yaygınlaşmasında, değişen beslenme alışkanlıkları etkili oluyor. Dahiliye Uzmanı Dr. Taner Kaya, hareketsiz yaşam ve rafine şeker içeren paketli gıdaların diyabete yol açtığının altını çiziyor. "Kontrol altına alınamayan şeker hastalığı göz, kalp ve böbreklerimizi etkileyip, kalp damar hastalıkları nedeniyle ölüme sebep olabilir" uyarısında bulunuyor.

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