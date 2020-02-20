Kolesterole bulgur yeter

Vitamin deposu bulgur, kolesterolü dengeler. Lifli yapısı sayesinde sindirimi düzenler. Kan şekerini düşürür, diyabeti engeller. Kalp sağlığını korur. Bağırsak sağlığını destekler. Vitamin deposu bulgur, kolesterolü dengeler. Lifli yapısı sayesinde sindirimi düzenler. Kan şekerini düşürür, diyabeti engeller. Kalp sağlığını korur. Bağırsak sağlığını destekler.
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