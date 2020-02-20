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Kolesterole yeter

Vitamin deposu , kolesterolü dengeler. Lifli yapısı sayesinde sindirimi düzenler. Kan şekerini düşürür, diyabeti engeller. sağlığını korur. Bağırsak sağlığını destekler.

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Kolesterole bulgur yeter
Vitamin deposu , kolesterolü dengeler. Lifli yapısı sayesinde sindirimi düzenler. Kan şekerini düşürür, diyabeti engeller. sağlığını korur. Bağırsak sağlığını destekler.

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