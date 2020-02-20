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En sevilen kuruyemişlerden leblebi, uzun süre tok tutar. Kilo vermeye yardımcı olur. Kolesterolü düşürür. ları korur. Stresi azaltır. Depresyonu önler. Kansızlığı bitirir.

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Bağırsak dostu kestane
En sevilen kuruyemişlerden leblebi, uzun süre tok tutar. Kilo vermeye yardımcı olur. Kolesterolü düşürür. ları korur. Stresi azaltır. Depresyonu önler. Kansızlığı bitirir.

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