Tüm canlılar, hayatta kalabilmek için vücutlarında karmaşık bir sistem barındırıyor. Bu sisteme, bağışıklık ismi veriyor. Bağışıklığın, canlının diğer sistemleriyle denge ve uyum halinde çalışması, sağlıklı yaşamın temelinde yer alıyor. Bağışıklık sistemi ne kadar güçlüyse, vücut hastalıklara karşı o kadar direnç sağlamış oluyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür Şamilgil, bağışıklık sistemini güçlendirmenin 12 yolunu sıralıyor:
SİGARA İÇMEYİN: Sigara, tüm vücuda zarar veriyor. Kalp hastalıkları başta olmak üzere kanser ve akciğer rahatsızlıklarına yol açıyor. Sağlıklı bir hayat için sigaradan uzak durmak gerekiyor.
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