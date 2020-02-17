Kestane kan yapar

Kış aylarının göz bebeği kestane, hücreleri besler. Kansere karşı korur. Kolesterolü düşürür ve kalp sağlığını destekler. Tansiyonu dengeler. İshale karşı koruma sağlar. Unutkanlığı giderir. Kansızlığı önler.
Kış aylarının göz bebeği kestane, hücreleri besler. Kansere karşı korur. Kolesterolü düşürür ve kalp sağlığını destekler. Tansiyonu dengeler. İshale karşı koruma sağlar. Unutkanlığı giderir. Kansızlığı önler.
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