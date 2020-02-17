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Kestane kan yapar

Kış aylarının göz bebeği kestane, hücreleri besler. e karşı korur. Kolesterolü düşürür ve kalp sağlığını destekler. Tansiyonu dengeler. İshale karşı koruma sağlar. Unutkanlığı giderir. Kansızlığı önler.

Kestane kan yapar
Kış aylarının göz bebeği kestane, hücreleri besler. e karşı korur. Kolesterolü düşürür ve kalp sağlığını destekler. Tansiyonu dengeler. İshale karşı koruma sağlar. Unutkanlığı giderir. Kansızlığı önler.

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