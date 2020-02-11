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  • 11.02.2020 15:50
  • Son Güncelleme: 11.02.2020 15:52

: Sağlık Bakanı 'dan flaş salgın açıklaması

haberin... Sağlık Bakanı korona virüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Koruyucu kıyafetler, maske gibi malzemeler konusunda yeterince stokumuzun olduğunu belirtmek istiyorum. Grip ilacı stokumuzun da yeterli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum." dedi.

Bakan Koca'dan flaş salgın açıklaması

Sağlık Bakanı , Bilim Kurulu Toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin pandemi eylem planının her yıl güncellendiğini ifade eden Koca, şöyle konuştu:

"Pandemi eylem planımız mevcut, her yıl güncelleniyor. 2019 Eylül ayında bu eylem planımızı güncellemiştik. Yeni tip koronavirüs salgınının duyulmasından itibaren tedbirlerimizi devreye soktuk."

"MEVSİMSEL GRİP VAKALARINDA DÜŞÜŞ GÖZLEMLİYORUZ"
Koca, "Vatandaşların aldığı tedbirler sayesinde mevsimsel grip vakalarının sayısında düşüş olduğunu gözlemliyoruz." diye konuştu.

YERLİ KİT KULLANIMDA
Koronavirüsün tespitine yönelik çalışmalara ilişkin bilgi veren Koca, "Koronavirüs tespitinde üretilen yerli kit, 90-120 dakikalık sürede sonuç veriyor. Geçen hafta bu kit kullanılmaya başlandı." dedi.

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