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mutlu bir cinsel yaşamın yolunu açıyor! Elmanın faydaları nelerdir?

deposu , faydalarıyla göz kırpıyor. her mevsimin sevilen meyvesi olan bu lezzet, kalp ve damar sağlığını koruyor. güçlendiriyor. Afrodizyak etkisi ile kadınlarda ve isteği artırıyor. Erkeklerde sperm kalitesini destekleyerek kısırlığı bitiriyor.

Aşk kırmızısı
Vitamin deposu , faydalarıyla göz kırpıyor. her mevsimin sevilen meyvesi olan bu lezzet, kalp ve damar sağlığını koruyor. güçlendiriyor. Afrodizyak etkisi ile kadınlarda ve isteği artırıyor. Erkeklerde sperm kalitesini destekleyerek kısırlığı bitiriyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:

Dişleri güçlendirir.
Kanserle savaşır.
Diyabete karşı korur.
Kolesterolü düşürür.
Kalbi güçlendirir.
Sindirime yardımcıdır. Hazımsızlığı önler.
Kansızlığı tedavi eder.
Bağışıklığı korur.
Beyni güçlendirir. Alzheimer'dan korur.
Kemik erimesini engeller.
Gözleri güçlendirir.

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