Kalplere dokunan lüfer

Kış aylarında sofraları lezzetlendiren balık, içerdiği Omega- 3 sayesinde sağlığı koruyor. Balıkların 'babası' olarak bilinen lüfer ise vücudu tepeden tırnağa yeniliyor. Günlük B12 vitamini ihtiyacını karşılıyor. Kalp ritmini düzenliyor. Krizi önlüyor. Hücreleri yenileyerek yaşlanmayı yavaşlatıyor.
- Sağlık
- 09.02.2020
- Gazete
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