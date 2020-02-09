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Kış aylarında sofraları lezzetlendiren balık, içerdiği Omega- 3 sayesinde sağlığı koruyor. Balıkların 'babası' olarak bilinen ise vücudu tepeden tırnağa yeniliyor. Günlük B12 vitamini ihtiyacını karşılıyor.

Kalplere dokunan lüfer
Kış aylarında sofraları lezzetlendiren balık, içerdiği Omega- 3 sayesinde sağlığı koruyor. Balıkların 'babası' olarak bilinen lüfer ise vücudu tepeden tırnağa yeniliyor. Günlük B12 vitamini ihtiyacını karşılıyor. ritmini düzenliyor. Krizi önlüyor. Hücreleri yenileyerek yaşlanmayı yavaşlatıyor.

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