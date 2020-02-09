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Gözünün yaşına bakmaz

, yani diğer adıyla göz tansiyonu belirti vermeden sinsice ilerliyor. ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. , bu hastalığın tedavi edilmediğinde körlük riskini artırdığını belirtiyor.

Gözünün yaşına bakmaz

Glokom, yani diğer adıyla göz tansiyonu belirti vermeden sinsice ilerliyor. ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. , bu hastalığın tedavi edilmediğinde körlük riskini artırdığını belirtiyor. Özellikle 40'lı yaşlardan sonra göz tansiyonunun daha sık görüldüğüne dikkat çekiyor. Erken tanı ve tedavinin önemini açıklayan Op. Dr. Ün, "Önce medikal tedavi başlanır, göz içi basıncını kontrol etmek için göz damlaları kullanılır. Bununla başarılı bir sonuç alamazsak cerrahi yöntemler devreye girer" diyor. un erken dönemde tespit edilebilmesi için 40 yaşından sonra yılda 1 kere, 40 yaşından sonra ise yılda 2 kere göz doktoruna muayene olmayı öneriyor.

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