Gözünün yaşına bakmaz

Glokom, yani diğer adıyla göz tansiyonu belirti vermeden sinsice ilerliyor. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Nezihi Ün, bu hastalığın tedavi edilmediğinde körlük riskini artırdığını belirtiyor. Özellikle 40'lı yaşlardan sonra göz tansiyonunun daha sık görüldüğüne dikkat çekiyor. Erken tanı ve tedavinin önemini açıklayan Op. Dr. Ün, "Önce medikal tedavi başlanır, göz içi basıncını kontrol etmek için göz damlaları kullanılır. Bununla başarılı bir sonuç alamazsak cerrahi yöntemler devreye girer" diyor. Glokomun erken dönemde tespit edilebilmesi için 40 yaşından sonra yılda 1 kere, 40 yaşından sonra ise yılda 2 kere göz doktoruna muayene olmayı öneriyor.