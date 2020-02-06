Bak şu bittere!

Bitter çikolata şifa dağıtıyor. Kalp ve damar sağlığını koruyor, vücuda güç veriyor. Cildi güzelleştiren bitter çikolata, felç kalma riskini de azaltıyor. Düzenli olarak tüketildiğinde, kolesterolü düşürüyor. Gözleri katarakta karşı koruyor. Diyabetle savaşan bu mucize lezzet, öksürüğü hafifletiyor. Alzheimer'ı önlüyor.
- Sağlık
- 06.02.2020
- Gazete
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