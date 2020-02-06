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Bak şu bittere!

Bitter çikolata şifa dağıtıyor. Kalp ve damar sağlığını koruyor, vücuda güç veriyor. Cildi güzelleştiren , felç kalma riskini de azaltıyor. Düzenli olarak tüketildiğinde, kolesterolü düşürüyor.

Bak şu bittere!
Bitter çikolata şifa dağıtıyor. Kalp ve damar sağlığını koruyor, vücuda güç veriyor. Cildi güzelleştiren , felç kalma riskini de azaltıyor. Düzenli olarak tüketildiğinde, kolesterolü düşürüyor. Gözleri katarakta karşı koruyor. Diyabetle savaşan bu mucize lezzet, öksürüğü hafifletiyor. Alzheimer'ı önlüyor.

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