Diyabete Hindistan cevizi

Besleyici içeriğiyle Hindistan cevizi, kolesterolü düşürür. Kalp sağlığını korur. Kan şekerini dengeler. Diyabete karşı koruma sağlar. Antioksidan etkisi sayesinde vücudu toksinlerden temizler. Sndirimi hızlandırır.
Besleyiciiçeriğiyle Hindistancevizi, kolesterolüdüşürür. Kalp sağlığınıkorur. Kan şekerinidengeler. Diyabetekarşı koruma sağlar.Antioksidan etkisisayesinde vücudutoksinlerden temizler.Sndirimi hızlandırır.
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