Bugünkü
Takvim

e

Besleyici içeriğiyle , kolesterolü düşürür. Kalp sağlığını korur. Kan şekerini dengeler. e karşı koruma sağlar. Antioksidan etkisi sayesinde vücudu toksinlerden temizler. Sndirimi hızlandırır.

Diyabete Hindistan cevizi
Besleyici içeriğiyle Hindistan cevizi, kolesterolü düşürür. Kalp sağlığını korur. Kan şekerini dengeler. Diyabete karşı koruma sağlar. Antioksidan etkisi sayesinde vücudu toksinlerden temizler. Sndirimi hızlandırır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriDiyabete Hindistan cevizi
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri