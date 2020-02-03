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un kalbi yok!

, omurganın sırt ve bel bölgesinin yana doğru eğriliği olarak tanımlanıyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. , skolyoz tedavisinde erken teşhisin önemine dikkat çekiyor.

Skolyozun kalbi yok!
Skolyoz, omurganın sırt ve bel bölgesinin yana doğru eğriliği olarak tanımlanıyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. , tedavisinde erken teşhisin önemine dikkat çekiyor. "Skolyoz önlem alınmadığında kalp ve solunum sisteminde hasarlar yaratabilir" diyor. Bu hastalığın kız çocuklarında daha fazla görüldüğünü söylüyor. Hastalığın belirtilerini sıralıyor: Omuz seviyeleri arasında eşitsizlik, bel kemiğinde bir tarafın öne çıkıntı yapması, sırtta bir tarafta kemik kabarıklık, vücut dengesinde sağa ya da sola kayması...

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