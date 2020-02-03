Skolyozun kalbi yok!

Skolyoz, omurganın sırt ve bel bölgesinin yana doğru eğriliği olarak tanımlanıyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ali Kemal, skolyoz tedavisinde erken teşhisin önemine dikkat çekiyor. "Skolyoz önlem alınmadığında kalp ve solunum sisteminde hasarlar yaratabilir" diyor. Bu hastalığın kız çocuklarında daha fazla görüldüğünü söylüyor. Hastalığın belirtilerini sıralıyor: Omuz seviyeleri arasında eşitsizlik, bel kemiğinde bir tarafın öne çıkıntı yapması, sırtta bir tarafta kemik kabarıklık, vücut dengesinde sağa ya da sola kayması...
- Sağlık
- 03.02.2020
- Gazete
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