Yanlış beslenme alışkanlıkları, kronik hastalıklara davetiye çıkartıyor. Günümüzde en sık görülen hastalıkların başında, diyabet geliyor. Peki korunmak için ne yapmak gerekiyor? İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, diyabetle ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor...

YAĞ, TUZ, ŞEKER...

Şehir hayatıyla birlikte tükettiğimiz besinler de değişim gösteriyor. Tarladan soframıza gelen doğal gıdaların yerini paketli hazır besinler alıyor. İçeriğinde trans yağ, tuz ve işlenmiş şeker bulunan bu besinler, obezite ve diyabete neden oluyor. Bu tür gıdalardan uzak durulması hastalığı önlüyor.

NE YEMELİYİZ?

Sağlıklı bir hayatın yolu ise bitkisel gıdaları tüketmekten geçiyor. Kaliteli karbonhidrat, yağ, protein, lif ile vitamin ve mineral içeren besinlerin tüketilmesi sağlığı koruyor. Diyabetten korunmada, tükettiğimiz karbonhidratın cinsi de önem taşıyor. Sebze, meyve, baklagiller, kuruyemişler, tam taneli tahıllardakiler iyi karbonhidrat olarak adlandırılıyor.

NASIL KORUNALIM?

Diyabet, sağlıklı beslenerek önlenebiliyor. Bunun için hastalığın erken evrede saptanıp gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Sağlıklı yaşam ve beslenme, egzersiz, stres ve toksinlerden uzak durmak gerekiyor. Diyabeti önlemek ve hastalığın şikayetlerini azaltmak için fazla kilolardan kurtulmak da önem taşıyor. Yüzde 7-10'luk bir zayıflama, her gün 20-30 dakika olmak üzere haftada 150-250 dakikalık egzersiz programı, diyabet riskini yüzde 50 azaltıyor.

YARIN: KOLESTROL

PROF. DR. OSMAN ERK - SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ - 4

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL