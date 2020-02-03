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Faydalı besin içeriği sayesinde , tansiyonu dengeler. leri korur ve güçlendirir. Bağırsakların çalışmasını düzenler. Kabızlığı engeller. Mideyi korur. Sedef ve akneyi önler.

Böbrek dostu muz
Faydalı besin içeriği sayesinde muz, tansiyonu dengeler. leri korur ve güçlendirir. Bağırsakların çalışmasını düzenler. Kabızlığı engeller. Mideyi korur. Sedef ve akneyi önler.

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