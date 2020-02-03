Böbrek dostu muz

Faydalı besin içeriği sayesinde muz, tansiyonu dengeler. Böbrekleri korur ve güçlendirir. Bağırsakların çalışmasını düzenler. Kabızlığı engeller. Mideyi korur. Sedef ve akneyi önler. Faydalı besin içeriği sayesinde muz, tansiyonu dengeler. Böbrekleri korur ve güçlendirir. Bağırsakların çalışmasını düzenler. Kabızlığı engeller. Mideyi korur. Sedef ve akneyi önler.
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