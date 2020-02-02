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Karaciğere susam gücü

Karaciğere susam gücü... süsleyen susam, kolesterolü düşürür. sağlığını korur. damarlarını ve kemikleri güçlendirir. toksinlerden arındırır.

Karaciğere susam gücü
Simidi süsleyen susam, kolesterolü düşürür. sağlığını korur. Kan damarlarını ve kemikleri güçlendirir. toksinlerden arındırır.

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