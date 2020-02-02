Karaciğere susam gücü... Simidi süsleyen susam, kolesterolü düşürür. Kalp sağlığını korur. Kan damarlarını ve kemikleri güçlendirir. Karaciğeri toksinlerden arındırır. Simidi süsleyen susam, kolesterolü düşürür. Kalp sağlığını korur. Kan damarlarını ve kemikleri güçlendirir. Karaciğeri toksinlerden arındırır.
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